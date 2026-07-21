Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken Unfall verursacht

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich im Bierhelderhofweg gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Ein 41-jähriger Opel-Fahrer fuhr mit seinem Auto auf dem Saupfercheckweg vom Gaiberger Weg kommend und fuhr weiter nach links in den Hierhelderhofweg in Richtung Boxberg. Zeitgleich fuhr eine 66-jährige Citreon-Fahrerin mit ihrem Auto auf dem Bierhelderhofweg in Richtung Heidelberg Altstadt. Der 41-Jährige missachtete dabei die Vorfahrt der 66-Jährigen und es kam zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen.

Eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Heidelberg-Mitte stellte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 0,5 Promille.

Der Mann wurde daraufhin auf das Polizeirevier gebracht und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 41-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

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