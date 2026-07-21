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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schon am Morgen betrunken mit dem Auto unterwegs

Mannheim (ots)

Schon am Morgen war am Montag ein 50-jähriger Mann betrunken mit dem Auto im Heidelberger Stadtteil Boxberg unterwegs.

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 9:45 Uhr auf, als er an einer Tankstelle in der Straße Am Götzenberg in sein Auto stieg und losfuhr. Beim Laufen schwankte der Mann deutlich. Die Beamten wendeten daraufhin ihr Fahrzeug und fuhren dem Mann nach. In der Sandhäuser Straße konnte das Fahrzeug gestoppt und der Mann kontrolliert werden.

Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 50-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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