Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Im Baustellenbereich in Bagger eingebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen im Baustellenbereich auf der A 6 in Höhe Schwetzingen in einen dort verschlossenen Bagger ein und entwendeten daraus hochwertige elektronische Geräte.

In der Zeit zwischen Freitag, 17.07.2026, 19:00 Uhr und Montag, 20.07.2026, 6:00 Uhr brachen Unbekannte einen Bagger auf, der im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Mannheim/Schwetzingen und Schwetzingen/Hockenheim verschlossen abgestellt war. Im Inneren bauten sie fachmännisch ein GPS-System mit Bildschirm, Empfängern und weiterem Zubehör aus und ließen es mitgehen. Der Wert des Geräts wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro am Bagger.

Die weiteren Ermittlungen führt die Autobahnpolizei Walldorf. Diese suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.

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