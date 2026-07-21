POL-MA: Heidelberg
Hauptbahnhof: Polizeieinsatz aufgrund Alarmauslösung - Fehlalarm
Heidelberg (ots)
Nachdem es am frühen Dienstagabend, kurz vor 19:45 Uhr, an einem Serviceschalter im Heidelberger Hauptbahnhof zu einer Alarmauslösung kam, konnten die mit mehreren Streifenwagen eingeleiteten polizeilichen Einsatzmaßnahmen noch vor 20:00 Uhr wieder beendet werden. Vor Ort war durch die polizeilichen Einsatzkräfte festgestellt worden, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Die Ursache der Alarmauslösung ist derzeit noch nicht bekannt. Eine tatsächliche Gefahrensituation war zu keinen Zeitpunkt gegeben.
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