PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg
Hauptbahnhof: Polizeieinsatz aufgrund Alarmauslösung - Fehlalarm

Heidelberg (ots)

Nachdem es am frühen Dienstagabend, kurz vor 19:45 Uhr, an einem Serviceschalter im Heidelberger Hauptbahnhof zu einer Alarmauslösung kam, konnten die mit mehreren Streifenwagen eingeleiteten polizeilichen Einsatzmaßnahmen noch vor 20:00 Uhr wieder beendet werden. Vor Ort war durch die polizeilichen Einsatzkräfte festgestellt worden, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Die Ursache der Alarmauslösung ist derzeit noch nicht bekannt. Eine tatsächliche Gefahrensituation war zu keinen Zeitpunkt gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 15:35

    POL-MA: Heidelberg: Betrunken Unfall verursacht

    Heidelberg (ots) - Am Montagmorgen ereignete sich im Bierhelderhofweg gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein 41-jähriger Opel-Fahrer fuhr mit seinem Auto auf dem Saupfercheckweg vom Gaiberger Weg kommend und fuhr weiter nach links in den Hierhelderhofweg in Richtung Boxberg. Zeitgleich fuhr eine 66-jährige Citreon-Fahrerin mit ihrem Auto auf dem Bierhelderhofweg in Richtung Heidelberg Altstadt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren