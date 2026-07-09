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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchte gefährliche Körperverletzung in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 08.07.2026, kam es gegen 15:30 Uhr zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in Arnsberg. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten ein 34-jähriger Mann und seine 28-jährige Lebensgefährtin zunächst verbal in einen Streit mit ihrem 74-jährigen Nachbarn. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Nachbar das Paar mit Pfefferspray bedroht haben. Das Pfefferspray löste nicht aus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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