Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchte gefährliche Körperverletzung in Arnsberg
Arnsberg (ots)
Am gestrigen Mittwoch, den 08.07.2026, kam es gegen 15:30 Uhr zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in Arnsberg. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten ein 34-jähriger Mann und seine 28-jährige Lebensgefährtin zunächst verbal in einen Streit mit ihrem 74-jährigen Nachbarn. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Nachbar das Paar mit Pfefferspray bedroht haben. Das Pfefferspray löste nicht aus.
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