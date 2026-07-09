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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruch in Sundern

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 04.07.2026 15:00 Uhr bis zum 08.07.2026 19:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Buchweg in Sundern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Balkontür gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten einen Werkzeugkasten sowie einen Schlüssel.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933/9020-3511 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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