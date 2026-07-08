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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Westheim

Marsberg (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstag, 31. Mai, und Dienstag, 7. Juli, versucht, in ein Einfamilienhaus am Hoppenberg einzubrechen.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten die bislang unbekannten Täter, über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses in das Gebäude zu gelangen.

In das Haus gelangten die Täter nach derzeitigem Stand nicht. Es wurde nichts entwendet. Weitere Beschädigungen am Haus konnten nicht festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hoppenberg beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992 / 90200-3711 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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