Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl in Neheim

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:50 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt am Neheimer Markt zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten Ware aus dem Geschäft und passierten den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Der zuständige Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und forderte die unbekannten Täter auf, die Ware wieder auszuhändigen. Um sie an der Flucht zu hindern, hielt er einen der Täter fest. In der Folge schlugen beide Täter auf den Mann ein und traten ihn mehrfach. Anschließend flüchteten sie in Richtung des Marktplatzes. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Diese verliefen bislang ohne Ergebnis. Einer der beiden Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Brille

- Grüne Kappe

- Schwarz-weiße Collegejacke - darunter ein weißes T-Shirt

- Blaue Jeans

- Weiße Sneaker

Der Ladendetektiv wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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