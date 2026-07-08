Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau bei Unfall mit E-Scooter verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bestwig (ots)

Am Samstag, 4. Juli, kam es gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße in Bestwig-Velmede zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Frau wurde dabei verletzt. Die beteiligten Personen flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging die Frau mit ihrem Hund auf dem Geh- und Radweg der Bundesstraße zwischen den Einmündungen Südstraße und Kapellenstraße spazieren. Zwei bislang unbekannte Jugendliche fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung Meschede. Beim Vorbeifahren touchierten sie den Hund der Frau. Das Tier erschrak, lief in Richtung Radweg und zog dabei die Hundeleine straff.

Ein dritter Jugendlicher, der offenbar zu den beiden E-Scooter-Fahrern gehörte, rannte hinter ihnen her. Er stolperte über die gespannte Leine. Dadurch stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich im Gesicht, an den Knien und an den Händen. Auch der Hund wurde am Hinterbein verletzt. Die drei Jugendlichen entfernten sich anschließend von der Unfallstelle.

Die beiden Personen auf dem E-Scooter werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 14 bis 16 Jahre alt, circa 150 bis 155 Zentimeter groß, weiß gekleidet, kurze dunkle Haare.

Der dritte Jugendliche wird beschrieben als männlich, etwa 12 bis 14 Jahre alt, circa 140 bis 150 Zentimeter groß. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit Print sowie eine schwarze Hose. Seine Haare waren an den Seiten glattrasiert, oben dunkel und lockig.

Ein Mann half der Frau nach dem Sturz auf. Auch dieser Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu den beteiligten Jugendlichen machen können, sich bei der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90200 zu melden.

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