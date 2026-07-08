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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in OGS-Gebäude in Neheim - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 6. Juli, 16:00 Uhr, und Dienstag, 7. Juli, 12:00 Uhr, ein Gebäude der Offenen Ganztagsschule an der Straße "Zu den Gärten" in Moosfelde beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Fensterscheiben des Gebäudes beschädigt. An der Gebäuderückseite stellten die eingesetzten Polizeibeamten unter anderem Holzabsplitterungen am Fensterrahmen sowie einen herausgebrochenen Fensterbeschlag fest.

Hinweise darauf, dass die unbekannten Täter in das Gebäude eingedrungen sind, ergaben sich vor Ort nicht. Die Ermittlungen dauern an. Ob es sich um einen versuchten Einbruch oder um Sachbeschädigung handelt, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Straße "Zu den Gärten", der Grundschule Moosfelde oder des dortigen Mehrzweckgebäudes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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