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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verdächtig wirkender Gegenstand führt zu Polizeieinsatz

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Bürger meldete am gestrigen Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, einen verdächtig aussehenden Gegenstand in Neulußheim. Der Gegenstand wurde im Bereich des "Kleinen Eichelgartensees" von dem Mitteiler gesichtet. Da der Melder eine mögliche Gefährlichkeit annahm, verständigte jener vorsichtshalber die Polizei. Nach Sichtung durch eine Streife und Spezialisten vor Ort konnte allerdings schnell wieder Entwarnung gegeben werden. Der verdächtig wirkende Gegenstand entpuppte sich letztlich als Druckluftbehälter eines Fahrzeuges und war absolut ungefährlich. Wie der Gegenstand allerdings in den Bereich des Sees kam, ist dagegen noch unklar. Der Polizeieinsatz konnte daraufhin auch gleich wieder beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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