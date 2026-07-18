POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Personensuche im Bereich Wiesloch - Polizeihubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2
Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die vermisste Person konnte im Bereich des Karlsruher Hauptbahnhofes durch Kräfte der Bundespolizei angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen sind beendet.
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