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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen und Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Eine Streife des Verkehrsdienstes war am Mittwochnachmittag auf der Bismarckstraße unterwegs. Dabei fiel ihr gegen 15:45 Uhr ein E-Scooter auf, der unzulässig mit zwei Personen besetzt fuhr. An einer roten Ampel wollte die Streife das Fahrzeug kontrollieren. Der Mitfahrer des E-Scooters sprang ab und flüchtete zu Fuß. Der E-Scooter-Fahrer wendete auf dem Gehweg und fuhr im Slalom an Fußgängerinnen und Fußgängern vorbei, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Im Hinterhof einer Schule im Quadrat R2 konnte der 21-jährige Fahrer schließlich eingeholt und kontrolliert werden. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher musste er eine Blutprobe abgeben. Ob der 21-Jährige bei seiner Flucht Dritte gefährdet oder verletzt hatte, ist bislang unklar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder durch den E-Scooter-Fahrer gefährdet oder verletzt wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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