Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbeleuchteter E-Scooter stößt mit Streifenwagen zusammen

Mannheim (ots)

Am Freitagabend stieß auf dem Gelände des Spinelliparks ein 14-jähriger Junge, der mit einem unbeleuchteten E-Scooter unterwegs war, mit einem Streifenwagen zusammen.

Die Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal war gegen 22:30 Uhr aufgrund anhaltender Bürgerbeschwerden im Spinellipark unterwegs. Zahlreiche Anwohner hatten sich in der Vergangenheit darüber beschwert, dass im Bereich der sogenannten U-Halle abends häufig Jugendliche rücksichtslos mit ihren E-Scootern herumrasen und dabei auch Spaziergänger beschimpfen und beleidigen würden.

Dabei kam ihnen völlig unerwartet der Jugendliche mit hoher Geschwindigkeit frontal auf seinem E-Scooter entgegen. Die Beamten wichen mit ihrem Streifenwagen aus und stießen dabei gegen eine Treppe. Der 14-Jährige wich ebenfalls aus, stieß dennoch gegen den Streifenwagen und kam zu Fall. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim. In Anwesenheit des Vaters gestand der 14-Jährige ein, das Licht am Scooter nicht eingeschaltet zu haben, die gefahrene Geschwindigkeit gab er mit erlaubten 20 km/h an.

Der E-Scooter wurde zur technischen Überprüfung sichergestellt. Eine noch in der Nacht durchgeführte Untersuchung des Fahrzeugs ergab, dass dieses aufgrund von Manipulation eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen kann. Zudem bestand kein vorgeschriebener Versicherungsschutz für den Scooter. Auch eine erforderliche Fahrerlaubnis für das somit führerscheinpflichtige Fahrzeug besaß der 14-Jährige nicht.

Gegen ihn wird nun wegen des Verkehrsunfalls, wegen des manipulierten Rollers und weiterer Verstöße ermittelt.

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