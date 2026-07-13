Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken gegen Laterne gefahren und abgehauen

ein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldete eine Zeugin der Polizei einen Verkehrsunfall in St. Leon-Rot mit, bei dem die Unfallverursacherin einfach davonfuhr.

Die zunächst unbekannte Autofahrerin sei gegen 5:50 Uhr auf dem Spielplatz im Parkring gegen eine Laterne und einen Baum gefahren. Anschließend habe sie sich einfach von der Unfallstelle entfernt und sein in Richtung Feuerwehr davongefahren. Eine weitere Zeugin teilte mit, dass sie auf dem Rad- und Fußweg spazieren ging, als ihr die Frau mit dem Auto entgegenkam. Das Auto sei von einer etwa 30-jährigen Frau gesteuert worden. Das Fahrzeug sei stark beschädigt, wäre aber nun weg.

Auf dem Weg zur Unfallstelle bemerkten die eingesetzten Beamten eine Frau, die an der Unfallstelle Trümmerteile zusammensammelte. Bei der Kontrolle gestand die Frau ein, hier einen Unfall verursacht zu haben. Sie sei den Rad- und Fußweg entlanggefahren, um ihr Mobiltelefon zu suchen. Beim Wenden soll sie dann einen Unfall gebaut und anschließend wieder zu einem nahegelegenen Vereinsheim gefahren sein, wo sie bei einer Veranstaltung war. Bei der Kontrolle fiel den Beamten sofort der schwankende Gang und der von der Frau ausgehenden Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille.

Die Fahrzeugfront des Seat war durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er nicht auffindbar war. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

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