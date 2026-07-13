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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Aufbruch von Auto -Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr versuchte unbekannte Täterschaft in der Straße Odenwaldring, in einen geparkten Mini Cooper zu gelangen. Hierfür versuchte die Täterschaft, mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrertür zu öffnen. Durch den Versuch entstand am Fahrzeug ein bislang nicht bezifferbarer Sachschaden.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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