Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntag kam es in der Steubenstraße zwischen 12:15 Uhr und 14:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch, bei welchem Bargeld und Wertgegenstände entwendet wurden. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam Zutritt in die Erdgeschosswohnung. Im Inneren wurden durch die Eindringlinge sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Unbekannten entwendeten mehrere Schmuckstücke und Bargeld in Höhe von 300 Euro. Der genaue Diebstahlschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Tipps ihrer Polizei:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

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