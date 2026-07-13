Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Einbruch in Baucontainer - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:50 Uhr meldete sich ein Zeuge über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass in der Straße Margot-Becke-Ring gerade eine männliche Person versuchen würde, an der dortigen Baustelle einen Baucontainer aufzubrechen.

Als der Zeuge den Mann ansprach, flüchtete dieser in Richtung Speyerer Straße. Die alarmierten Streifenbesatzungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnten die Person trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr auffinden.

Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben:

- Gebräunte Haut - Schlanke Statur - Dunkle Haare - Grüne Jogginghose - Weißes T-Shirt

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

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