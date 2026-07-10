Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6312348), kam es am Freitag gegen 14:45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Werner-Nagel-Ring. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Wohnung in Brand. Alle Bewohner des Hauses konnten unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner der nicht betroffenen Wohnung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch den Brandermittler des Polizeipostens Mannheim-Schönau geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell