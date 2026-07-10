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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach
RNK - Flächenbrand im Feldgebiet - PM Nr. 1

Laudenbach (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Flächenbrand im Feldgebiet von Laudenbach im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einem Vegetationsbrand in Hanglage. Wohngebiete sind nicht betroffen. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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