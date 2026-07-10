POL-MA: Laudenbach
RNK - Flächenbrand im Feldgebiet - PM Nr. 1
Laudenbach (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Flächenbrand im Feldgebiet von Laudenbach im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einem Vegetationsbrand in Hanglage. Wohngebiete sind nicht betroffen. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.
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