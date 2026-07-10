POL-MA: Laudenbach/RNK - Flächenbrand im Feldgebiet - PM Nr. 2
Laudenbach (ots)
Bereits um 18.30 Uhr war der Flächenbrand in Hanglage am Ortsrand von Laudenbach durch die Feuerwehr gelöscht. Die dort vorbeiführende B 3 musste kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand lediglich Sachschaden.
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