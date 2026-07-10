POL-MA: Laudenbach/RNK - Flächenbrand im Feldgebiet - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Derzeit befinden sich Polizei- und Rettungskräfte auf der L723 in Höhe Reilingen im Einsatz. Nach dem bisherigen Stand kam ein Pkw bei einem missglückten Überholvorgang von der Fahrbahn ab, kippte auf die Seite, und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Es wird nachberichtet. ...

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