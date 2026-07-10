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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Reilingen L723: Verkehrsunfall, Pkw von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt PM 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit befinden sich Polizei- und Rettungskräfte auf der L723 in Höhe Reilingen im Einsatz. Nach dem bisherigen Stand kam ein Pkw bei einem missglückten Überholvorgang von der Fahrbahn ab, kippte auf die Seite, und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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