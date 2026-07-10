PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Reilingen L723: Verkehrsunfall, Pkw von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits zuvor berichtet ereignete sich am 10.07.2026 um 16.16 Uhr in Reilingen, L 723 / B39 Hockenheim Süd ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 75-jähriger männlicher Fahrzeugführer mit seinem Porsche Cayenne die L723 von Hockenheim kommend in Richtung Reilingen. Beim Überholen eines Traktor kam der Porschefahrer nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine 1,5 Meter tiefe Böschung hinunter. Der Porsche kippte zur Seite und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand.

Der Unfallverursacher konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien, Verletzungen erlitt er bei dem Unfallgeschehen nicht. Dennoch begab er sich zur medizinischen Abklärung in ein angrenzendes Krankenhaus.

An dem Porsche entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der entstandene Flurschaden konnte bislang nocht nicht beziffert werden.

Der Pkw wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt, Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich nicht.

Polizeibeamte des Polizeirevier Hockenheim haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 17:57

    POL-MA: Laudenbach / RNK - Flächenbrand im Feldgebiet - PM Nr. 1

    Laudenbach (ots) - Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Flächenbrand im Feldgebiet von Laudenbach im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einem Vegetationsbrand in Hanglage. Wohngebiete sind nicht betroffen. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 15:06

    POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr im Werne-Nagel-Ring im Einsatz. Anlass ist ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Stefan Wilhelm Telefon: 0621 / 174-1111 E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren