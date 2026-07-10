Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Reilingen L723: Verkehrsunfall, Pkw von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits zuvor berichtet ereignete sich am 10.07.2026 um 16.16 Uhr in Reilingen, L 723 / B39 Hockenheim Süd ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 75-jähriger männlicher Fahrzeugführer mit seinem Porsche Cayenne die L723 von Hockenheim kommend in Richtung Reilingen. Beim Überholen eines Traktor kam der Porschefahrer nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine 1,5 Meter tiefe Böschung hinunter. Der Porsche kippte zur Seite und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand.

Der Unfallverursacher konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien, Verletzungen erlitt er bei dem Unfallgeschehen nicht. Dennoch begab er sich zur medizinischen Abklärung in ein angrenzendes Krankenhaus.

An dem Porsche entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der entstandene Flurschaden konnte bislang nocht nicht beziffert werden.

Der Pkw wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt, Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich nicht.

Polizeibeamte des Polizeirevier Hockenheim haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

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