POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am frühen Freitagmorgen gegen 02:10 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Kiosk in der Bergheimer Straße ein und entwendete mehrere Warenartikel. Gegen 02:10 Uhr warf eine bislang unbekannte Täterschaft die verglaste Eingangstür des Kioskes mit Hilfe eines Gullideckels ein und betrat daraufhin die Räumlichkeiten. Nachdem der Unbekannte mehrere Artikel im Wert von etwa 1.200 Euro ...

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