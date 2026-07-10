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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr im Werne-Nagel-Ring im Einsatz. Anlass ist ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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