POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr im Werne-Nagel-Ring im Einsatz. Anlass ist ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.
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