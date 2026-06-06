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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell und unter Betäubungsmittelbeeinflussung

A61 Dorsheim (ots)

Eigentlich wollte ein 48 jähriger Mannheimer, nach seiner Arbeitswoche in den Niederlanden, am Freitagabend gegen 20:15 Uhr, mit seinem Volvo, nachhause fahren.

Hierbei fiel er allerdings einer zivilen Provida-Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf. Zunächst fuhr er in Höhe der Gemarkung Daxweiler auf der A61 bei erlaubten 100 km/h mit 170 km/h, während er bei Gemarkung Waldlaubersheim seine Geschwindigkeit bei erlaubten 130 km/h auf 180 km/h erhöhte.

Daraufhin wurde der 48 jährige bei Dorsheim von der Streife kontrolliert. Nicht nur das der Fahrzeugführer zu schnell war, es konnte auch eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden.

Resultat der Kontrolle war eine Blutprobenentnahme sowie mehrere Bußgelder und ein voraussichtlich mehrmonatiges Fahrverbot. Des Weiteren musste der 48 jährige nach der Kontrolle seine Heimreise mit Bus und Bahn durchführen. Durch die Betäubungsmittelbeeinflussung wurde eine Weiterfahrt mit dem Volvo durch die Polizei untersagt.

Rückfragen bitte an:

PASt Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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