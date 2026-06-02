Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit Anhänger auf Autobahn gedreht

A61-Daxweiler (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16:30 Uhr auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, Höhe Daxweiler, zu einem Verkehrsunfall mit einem Anhängergespann. Ein 61-Jähriger aus dem Kreis Alzey-Worms befuhr mit seinem Transporter mit Anhänger, welcher ebenfalls mit einem Transporter beladen war, die Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West geriet die Fahrzeugkombination aus bisher unklaren Gründen ins Schlingern, drehte sich und kollidierte mit der seitlichen Schutzplanke. Das Gespann kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb durch den Unfall unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim fest, dass das Gespann womöglich überladen war und so gar nicht in Betrieb hätte genommen werden dürfen. Neben dem Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro muss der Rheinhesse auch mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen und für die Bergung zeitweise auch der mittlere Fahrstreifen bis etwa 19:20 Uhr gesperrt. Dadurch bildete sich geringfügiger Rückstau.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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