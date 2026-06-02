Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall in Autobahnausfahrt mit vier Verletzten

A61-Dietersheim (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 18:00 Uhr auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz, in der Abfahrt Bingen-Mitte, zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Eine 20-Jährige aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg befuhr die Autobahn mit ihrem Auto zunächst in Richtung Koblenz. In der Abfahrt der Anschlussstelle Bingen-Mitte in Richtung Bingen verlor sie vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr sie mehrere Verkehrsschilder und prallte letztendlich gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin, die 20-jährige Beifahrerin und die beiden hinten sitzenden Kinder leicht verletzt. Sie wurden durch einen Notarzt und mehrere Rettungswagenbesatzungen versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wir auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Abfahrt in Richtung Bingen musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten bis etwa 19:15 Uhr gesperrt werden. Neben der Polizei und den Rettungskräften war auch die Freiwillige Feuerwehr Bingen im Einsatz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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