Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Überholmanöver auf der BAB 659 endet in Kollision

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der BAB 659 kurz nach dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Mannheim, zu einem größeren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr den linken der beiden Fahrstreifen, vor ihm befand sich ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Um dieses Fahrzeug dazu zu bewegen den Fahrstreifen zu wechseln, betätigte der 23-Jährige mehrfach kurzzeitig die Lichthupe. Da das Fahrzeug aber weiterhin auf dem linken Fahrstreifen vor ihm fuhr, entschied sich der BMW-Fahrer zum rechtswidrigen Überholen über den rechten Fahrstreifen. Beim erneuten Wiedereinscheren auf den linken Fahrstreifen geriet der BMW aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und stieß mit einem Audi eines 68-Jährigen zusammen, welcher sich zu diesem Zeitpunkt, auf ungefähr gleicher Höhe, auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der BMW wurde dadurch nach links abgewiesen, kollidierte mit der dort befindlichen Betongleitwand, woraufhin das Fahrzeug erneut, diesmal nach rechts, abgewiesen wurde und daraufhin mit der rechten Schutzleitplanke kollidierte. Schließlich kam der BMW, quer zur Fahrbahn stehend, zwischen beiden Fahrstreifen zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim kurzzeitig gesperrt, bis der Verkehr um die Unfallstelle herumgeleitet werden konnte. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt.

Am BMW entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, er musste mittels einer Fachfirma abgeschleppt werden. Am Audi des 68-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. An der Betongleitwand und an der Schutzleitplanke entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro, sodass insgesamt von einem Sachschaden von ca. 22.000 Euro ausgegangen wird.

Da sich bei dem 23-Jährigen Anzeichen auf Drogenkonsum ergaben, wurde mit ihm ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher ein positives Ergebnis lieferte. Ihm wurde deshalb auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Autobahnpolizei Mannheim-Seckenheim hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell