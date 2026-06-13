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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Vogelstang: Kellerbrand in Reiheneinfamilienhaus

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem eine 67-jährige Bewohnerin eines Reiheneinfamilienhauses in der Sachsenstraße durch einen auslösenden Rauchmelder geweckt wurde und eine starke Rauchentwicklung im Keller feststellte. Die Bewohnerin konnte sich selbständig und unverletzt in Sicherheit bringen. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte der Brandherd im Kellerbereich lokalisiert, rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird mit ca. 5000,- Euro beziffert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist als Brandursache ein technischer Defekt an einem TV-Gerät anzunehmen. Nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten konnte die Bewohnerin wieder in ihr Anwesen zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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