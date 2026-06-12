Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrüger bringen Seniorin mit Schockanruf um ihr Erspartes - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr erhielt eine 88-jährige Frau aus dem Stadtteil Käfertal einen Anruf von Betrügern, die durch einen Schockanruf an ihr Erspartes gelangten.

Eine männliche Person teilte der Frau am Telefon auf Russisch mit, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Sowohl Unfallgegner als auch der Sohn seien schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Hiernach wurde das Gespräch täterseits von einer Frau fortgeführt, die sich als die Schwiegertochter der Seniorin ausgab. Sie forderte von der 88-Jährigen 90. 000 Euro, die für die Operation des Familienmitglieds benötigt würden.

Als die Seniorin erklärte 50.000 Euro zu Hause zu haben, vereinbarte die Betrügerin mit ihr einen Treffpunkt zur Übergabe dieses Betrages.

Dort wartete später ein Mann, der ebenfalls fließend Russisch sprach und das Geld der Frau entgegennahm.

Beschreibung des Mannes:

- Etwa 160-165 cm groß

- Etwa 30 Jahre alt

- Osteuropäisches Erscheinungsbild.

Nach der Geldübergabe begab sich die 88-Jährige wieder nach Hause.

Hier erhielt sie erneut einen Anruf der Betrüger, die weiteres Geld für die Operation des Sohnes forderten.

Zufällig kamen zu diesem Zeitpunkt der Sohn und die Schwiegertochter bei der Seniorin zu Besuch vorbei.

Als der Betrug auffiel gab der Mann am Telefon an, dass alles ein Versehen gewesen und bereits jemand unterwegs sei, um die 50.000 Euro zurückzubringen.

Der Sohn der 88-Jährigen verständigte dann die Polizei.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die zum Zeitpunkt der Geldübergabe am Donnerstagabend zwischen 19.45 Uhr und 20:15 Uhr im Bereich des Verbindungsweges zwischen der Hermann-Gutzmann-Schule und dem Gelände des VFB Gartenstadt unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei gibt folgende Präventionshinweise zu dem Phänomen Schockanruf:

- Misstrauen bei ungewöhnlichen Anrufen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, in dem behauptet wird, dass ein Familienmitglied in einen Unfall verwickelt ist, seien Sie vorsichtig. Seriöse Institutionen und Behörden würden niemals auf diese Weise Kontakt aufnehmen.

- Nie persönliche oder finanzielle Informationen preisgeben: Geben Sie niemals persönliche Informationen oder Geld an unbekannte Anrufer weiter, insbesondere wenn Sie die Person nicht kennen.

- Rückruf bei Verdacht: Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint, legen Sie auf und rufen Sie das angebliche betroffene Familienmitglied direkt an, um sich zu vergewissern. Überprüfen Sie auch, ob der Vorfall, von dem der Anrufer spricht, wirklich stattgefunden hat, indem Sie bei der Polizei oder dem Krankenhaus nachfragen.

- Wenden Sie sich an die Polizei: Wenn Sie einen Schockanruf erhalten oder das Gefühl haben, betrogen zu werden, kontaktieren Sie sofort die Polizei. Sie können Ihnen helfen, solche Betrugsversuche zu melden und weitere Schritte zu unternehmen.

- Informieren Sie Ihre Angehörigen: Machen Sie Ihre Familie und Freunde auf diese Art von Betrugsversuchen aufmerksam, damit auch sie sich schützen können.

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