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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall durch Spurwechsel

Mannheim (ots)

Am Donnerstag kam es um kurz nach 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in der Schwetzingerstadt. Ein 30-Jähriger war mit seinem Mercedes-Benz auf dem rechten Fahrstreifen der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs. Eine 27-Jährige, die mit ihrem BMW auf dem mittleren Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war, wechselte auf den rechten. Dabei übersah sie den Mercedes-Benz, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin der 27-Jährigen sowie der 30-Jährige leicht verletzt. Beide kamen zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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