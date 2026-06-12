Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sonderkontrollen gegen Drogen am Steuer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen 8:30 Uhr und 17 Uhr führten am Donnerstag Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim Verkehrskontrollen an der B291 im Bereich des Schützenhauses durch. Im Fokus stand dabei die Verfolgung von Drogenfahrten. In der Bilanz ergab die Sonderkontrolle acht Verstöße wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln und eine Trunkenheit im Straßenverkehr. Neun Personen mussten in der Folge eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus stellten die Beamtinnen und Beamten vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis sowie mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten fest.

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