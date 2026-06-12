Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrrad an Schule beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr am Mittwoch ein Fahrrad an einem Gymnasium in der Feldbergstraße. Das Rad stand in dem Zeitraum am Fahrradabstellplatz der Schule. An dem weißen Mountainbike wurden unter anderem der Sattel aufgeschlitzt, die Kette ausgehängt und die Bremsen beschädigt. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

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