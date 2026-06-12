Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Person bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Beethovenstraße gegen 15:45 Uhr ein Arbeitsunfall, bei welchem sich eine Person schwer verletzte. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein 53-jähriger Mann war gerade im Begriff, über eine Leiter in eine Baugrube zu steigen. Als der Bauarbeiter auf der Leiter stand, rutschte diese aus bislang unbekannten Gründen weg, wodurch er aus vermutlich zwei Metern Höhe rücklings in die Baugrube stürzte. Durch den Sturz verlor er sein Bewusstsein. Ein Arbeitskollege wurde auf den Vorfall aufmerksam und verständigte umgehend den Rettungsdienst.

Der 53-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und musste durch die alarmierte Feuerwehr mittels Drehleiter aus der Baugrube gerettet werden.

Nach der Erstversorgung wurde er durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Der Arbeitsunfall wurde vom Polizeirevier Hockenheim aufgenommen. Während des Einsatzes mussten die Polizeibeamten mehrfach Schaulustige ermahnen und von der Örtlichkeit verweisen.

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