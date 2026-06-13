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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim
Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken im Fahrzeug zum Getränkemarkt

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, verständigte eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Getränkemarktes in der Odenwaldstraße in Heddesheim die Polizei, da ihr eine Kundin aufgefallen war, welche augenscheinlich betrunken war und gerade weitere, alkoholische Getränke gekauft hatte. Im Anschluss stieg die Dame in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Die Zeugin konnte der eingesetzten Streife des Polizeireviers Ladenburg gegenüber Angaben zum Fahrzeugtyp und auch zum Kennzeichen machen.

Bei einer nachfolgenden Überprüfung der Halteranschrift, konnte das Fahrzeug vor einer Garage parkend festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest bei der vermeintlichen, 44-jährigen Fahrerin, ergab einen Wert von ca. 2,26 Promille. Die Dame wurde zur weiteren Bearbeitung auf das Polizeirevier Ladenburg verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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