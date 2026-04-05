Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Auto überschlägt sich, Person durch Feuerwehr gerettet

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Heidmoor (ots)

Am Samstagabend, dem 04.04.2026 erreichte die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn gegen 20:19 Uhr ein Notruf über einen schweren Verkehrsunfall auf der Waldchaussee zwischen den Ortschaften Weddelbrook und Heidmoor. Nach ersten Angaben hatte sich dort ein Personenkraftwagen kurz vor dem Ortseingang Heidmoor mehrfach überschlagen, eine Person sollte noch im Fahrzeug sein.

Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) wurden neben der Freiwilligen Feuerwehren Heidmoor ebenfalls die Freiwilligen Feuerwehren aus Weddelbrook und Lentföhrden sowie die Führungsgruppe des Zuges 2 Amt Bad Bramstedt-Land mit dem Einsatzstichwort "TH Y" (Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr) alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese einen stark deformierten, auf dem Dach liegenden Personenkraftwagen vor. Zur weiteren Unterstützung und Bereitstellung von Spezialgerät wurde der Rüstzug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bramstedt nachalarmiert.

In Absprache mit dem Rettungsdienst wurde entschieden, eine Sofortrettung einzuleiten und den Patienten über das Seitenfenster aus dem verunfallten Fahrzeug zu retten und diesen nach medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus zu transportieren. Somit konnten die Einsatzkräfte aus Bad Bramstedt diesen Einsatz auf der Anfahrt abbrechen.

Für den Durchgangsverkehr musste die Waldchaussee in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Zur Klärung der Unfallursache zog die Polizei einen Sachverständigen hinzu.

Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an diesem Einsatz beteiligt.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenursache, Schadenhöhe oder Personalien Betroffener oder Verletzter gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Heidmoor Freiwillige Feuerwehr Weddelbrook Freiwillige Feuerwehr Lentföhrden Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt Führungsgruppe Amt Bad Bramstedt-Land, Zug 2 Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug Polizei Segeberg und Pinneberg

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