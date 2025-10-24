Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251024-1-pdnms Fund diverser Betäubungsmittel in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 22.10.2025 gegen 20.00 Uhr konnten zivile Beamte des Brennpunktdienstes Neumünster auf einem Garagenhof in der Friedrichstraße in Neumünster eine nicht geringe Menge verschiedener Betäubungsmittel auffinden. Die Beamten des Brennpunktdienstes hatten durch die Streifenpräsenz im Bereich des Bahnhofs Erkenntnisse gewinnen können, dass im Nahbereich der Handel von Amphetaminen wahrscheinlich sein dürfte. Grundlage dafür waren Feststellungen, dass kontrollierte Personen auffallend oft derartige Substanzen mit sich führten und ein räumlicher Zusammenhang zur Herkunft der Betäubungsmittel hergestellt werden konnte. Durch zusätzliche Beobachtungen konnte ermittelt werden, dass der beschriebene Garagenhof in der Friedrichstraße eine erhöhte Besucherfrequenz aufweist und ein Handel von dort als wahrscheinlich anzunehmen war. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte die Garage ermittelt werden, aus welcher augenscheinlich mit den Betäubungsmitteln Handel getrieben wird. Da die Räumlichkeit zum Zeitpunkt der Feststellungen dem anwesenden Beschuldigten zugeordnet werden konnte, wurde sowohl dessen Person als auch die Garage nach Beweismitteln auf freiwilliger Basis durchsucht. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 48 jährigen Deutschen. In der Garage konnten die Beamten dann verschiedene Betäubungsmittel auffinden, unter anderem LSD, Ecstasy, Amphetamine, Marihuana und halluzinogene Pilze. Weiter fanden die Beamten bei der Durchsuchung auch noch eine Reizgaswaffe und diverse Messer, so dass der Handel von Betäubungsmitteln mit Waffen anzunehmen ist. Smartphones und Verpackungsmaterialien samt Feinwaage wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafanzeige auf Grund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Gruß Sönke Petersen

