Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer kommt alleine zu Sturz und verletzt sich schwer

Waibstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Motorrad von Daisbach kommend die Daisbachtalstraße/K4281 in Richtung Neidensteiner Straße. Kurz vor der Einmündung zur Neidensteiner Straße kam er aus ungeklärter Ursache mit dem Vorderrad auf die dortige Verkehrsinsel. In Folge stürzte dieser mit seinem Kraftrad, überschlug sich mehrfach und kam einige Meter später zum Liegen. Der Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. Die Strecke musste bis kurz nach 01:00 Uhr zur Fahrbahnreinigung gesperrt werden. An dem Motorrad einstand ein Schaden von ca. 3,500,- Euro.

Die genauen Unfallermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell