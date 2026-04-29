Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zwei Leichtverletzte bei Unfall mit Bluttransport

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag kurz nach 12 Uhr, an dem der Fahrer eines eiligen Bluttransports beteiligt war. Der 21 Jahre alte Fahrer des Rettungsfahrzeugs war mit Sondersignalen in der Gartenstraße unterwegs, als er bei Rot zeigender Ampel in den Einmündungsbereich Eywiesenstraße einfuhr und dort mit dem Nissan eines 47-Jährigen zusammenprallte. Bei der wuchtigen Kollision zogen sich beide Fahrzeuglenker leichtere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Unfallbeteiligten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am Audi des 21-Jährigen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Bergatreute

Über zwei Promille am Steuer

Deutlich über zwei Promille zeigte der Alkoholvortest bei einem 63 Jahre alten Autofahrer an, den Beamte des Polizeireviers Weingarten am späten Dienstagabend zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt hatten. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit bemerkten die Polizisten die deutliche Alkoholisierung des Mannes und ordneten nach dem Alkoholvortest die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an. Auf den 63-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Weingarten

Wendemanöver geht schief

Sachschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro sind die Folge eines misslungenen Wendemanövers am Dienstagvormittag in der Moosbruggerstraße. Ein 21-Jähriger wollte kurz nach 10.30 Uhr mit seinem BMW bei offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit wenden und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen einen Randstein und kam schließlich auf einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Unter anderem wurde am Fahrzeug der Unterboden und die Ölwanne beschädigt. Der Fahrer und die übrigen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Wangen im Allgäu

Verkehrskontrolle

Nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag sucht das Polizeirevier Wangen im Allgäu nach Zeugen. Verkehrsteilnehmer hatten eine Seniorin gemeldet, die mit ihrem Wagen gegen 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße mit unsicherer Fahrweise und teils in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Demnach hätten auch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu stoppte die Seniorin schließlich und unterzog sie einer Verkehrskontrolle. Personen, die Angaben zu der Fahrt in der Friedrich-Ebert-Straße machen können oder gar selbst ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu zu melden. Hinsichtlich der auffälligen Fahrweise wird eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen zu einer Unfallflucht am Montagnachmittag auf dem Parkplatz des Sportpfades in der Praßbergstraße. Im Zeitraum zwischen 15.15 und 16.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Skoda gestreift und dadurch erheblichen Sachschaden angerichtet. Bei der Beschädigung, die sich über die gesamte rechte Fahrzeugseite erstreckt, wird der Sachschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Rote Lackantragungen deuten auf eine rote Farbe des Verursacherfahrzeugs hin. Zeugen der Unfallflucht oder Personen, die Hinweise zum unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 7-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Junge überquerte nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 7.30 Uhr auf seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg, nachdem die für ihn geltende Ampel bereits wieder auf Rot umgeschaltet hatte. Der in diesem Moment bereits anfahrende Lenker eines Kabinenrollers versuchte noch, durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern, wodurch sein Kabinenroller umkippte und auf der rechten Seite zum Liegen kam. Dennoch touchierte er das Rad des Jungen, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der 7-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Schwerere Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 7906 zugezogen. Der Mann befuhr gegen 16.30 Uhr die Strecke von Engelboldshofen in Richtung Engerazhofen, als er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn abkam und stürzte. Hierdurch zog sich der 23-Jährige erhebliche Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

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