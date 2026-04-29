Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Vermisster 35-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Die Suche nach einem 35-jährigen Mann aus Meckenbeuren konnte am Dienstagnachmittag erfolgreich beendet werden. Nachdem der Mann seit dem Morgen vermisst worden war, leitete die Polizei intensive Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Der 35-Jährige konnte schließlich unversehrt aufgefunden und wohlbehalten zurück nach Hause gebracht werden.

Eriskirch

Polizei stoppt zwei Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Ein empfindliches Bußgeld, ein mehrwöchiges Fahrverbot und Punkte im Verkehrssünderregister drohen einem 22-Jährigen, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Mittwochmorgen in der Friedrichshafener Straße am Steuer seines Wagens gestoppt haben. Da sich bei der Kontrolle deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss ergaben und ein Vortest positiv auf THC anschlug, musste der 22-Jährige die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Auch ein 59-jähriger Autofahrer, den die Beamten wenig später an derselben Stelle angehalten haben, musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte der Alkoholvortest bei dem 59 Jahre alten Mann über 2,3 Promille an. In der Folge beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Weiterfahren durften beide Autofahrer nicht. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige bei der Bußgeldstelle, gegen den 59-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Tettnang

Vandalismus auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Hohen Sachschaden hat ein bislang unbekannter Täter am späten Montagabend auf einem Firmengelände in der Gustav-Rosenhauer-Straße angerichtet. Gegen 23.45 Uhr warf der Unbekannte mehrere Scheiben an einem Bürogebäude, einem Fahrradunterstand sowie einer Werkhalle ein und riss eine Funkklingel ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Nach Auswertung erster Videoaufnahmen wird ein Mann gesucht, der zum Tatzeitpunkt auffällige pinkfarbene Schuhe sowie vermutlich einen Rucksack mit Reflektoren trug. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Tettnang

Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr im Kreuzungsbereich Prinz-Eugen-Straße und Temesburger Straße. Eine 19-jährige Cupra-Fahrerin übersah beim Überqueren der Kreuzung eine vorfahrtsberechtigte 59-Jährige in ihrem Ford. Durch die Kollision wurde der Wagen der 19-Jährigen von der Fahrbahn abgewiesen und prallte gegen einen dortigen Metallzaun. Beide Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 19-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

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