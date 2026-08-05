Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Präventionskontrolle im Wartbergfreibad

Pforzheim (ots)

Im Rahmen der regelmäßigen Präventionsarbeit führten Polizeibeamte vom Haus des Jugendrechts Pforzheim gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Pforzheim eine Jugendschutzkontrolle im Wartbergfreibad durch.

An der Maßnahme beteiligten sich jeweils fünf Einsatzkräfte beider Behörden. Im Vordergrund standen der präventive Jugendschutz sowie der Austausch mit den Badegästen.

Während der Kontrolle wurden keine Verstöße festgestellt. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte mehrere Bürgergespräche, die auf durchweg positive Resonanz stießen.

Aus Sicht der Beteiligten verlief der gemeinsame Einsatz insgesamt positiv und war Bestandteil der allgemeinen Präventionsarbeit der beteiligten Behörden.

Kai Bäuerle, Pressestelle

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