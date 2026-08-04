Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der Landstraße 358

Wildberg (ots)

Am Dienstagmittag kam es nach einem Wendemanöver auf der Landesstraße zwischen Kuppingen und Sulz am Eck zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Kurzzeitig musste die Straße voll gesperrt werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr kurz vor 12:30 Uhr ein 65-jähriger Citroen-Lenker die Landstraße 358 von Kuppingen kommend in Fahrtrichtung Sulz am Eck. Im Bereich einer Einmündung, noch vor Sulz am Eck, wollte der 65-Jährige sein Fahrzeug wenden. Hierbei bemerkte dieser offensichtlich nicht den in gleicher Richtung fahrenden BMW-Mini, welcher von einer 69-Jährigen gelenkt wurde. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.

In beiden Fahrzeugen befanden sich je zwei Insassen, welche sich eher leichtere Verletzungen zuzogen. Alle vier wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr und Polizei vier Rettungswagen.

Nach einer anfänglichen Vollsperrung konnte der Verkehr ab 13:15 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 14 Uhr war die Unfallaufnahme beendet.

Benjamin Koch, Pressestelle

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