Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Unfall nach Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Haiterbach (ots)

Nach einem Überholmanöver eines bislang unbekannten Lkw-Fahrers auf der L353 zwischen Unterschwandorf und Nagold-Iselshausen sind am Freitag, gegen 12:20 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte eine unbekannte Sattelzugmaschine einen Kleinkraftradfahrer und befand sich hierbei auf der Fahrbahnmitte. Zwei entgegenkommende Pkw mussten nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Dabei prallten die Fahrzeuge gegen eine Leitplanke, anschließend fuhr ein Pkw auf den anderen auf.

Der Fahrer der blauen Sattelzugmaschine mit weißem Sattelauflieger und mutmaßlich ausländischem Kennzeichen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die beiden Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des überholten Kleinkraftrades sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zu dem Lkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Adrian Mörgenthaler, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell