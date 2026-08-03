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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pforzheim) Verkehrsstreit eskaliert - Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Pforzheim (ots)

Nach einer mutmaßlichen Gefährdung des Straßenverkehrs auf der A8 kam es am Sonntag, gegen 00:20 Uhr, an einer Tankstelle zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Ein Mann wurde hierbei verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe durch seine Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Unter anderem soll er Fahrzeuge rechts überholt und beim Fahrstreifenwechsel andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen gezwungen haben.

An einer Tankstelle im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Nord trafen die Beteiligten anschließend erneut aufeinander. Im Verlauf einer Auseinandersetzung wurde ein 24-jähriger Mann von einem Fahrzeug erfasst und verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der beteiligte Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf sowie zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Adrian Mörgenthaler, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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