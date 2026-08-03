Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Autofahrer prallt in Vorgarten

Pforzheim (ots)

Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in der Amalienstraße mit seinem Fahrzeug in einem Vorgarten gelandet. Die Polizei stellte bei dem Mann eine Alkoholisierung fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer an der Örtlichkeit wenden. Hierbei verwechselte er offenbar das Brems- mit dem Gaspedal und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte anschließend in eine Vorgartenfläche.

Beim Eintreffen der Polizei wurde das Fahrzeug durch die Feuerwehr Pforzheim aus dem Vorgarten gezogen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug anschließend unverletzt verlassen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 73-Jährigen einen Wert etwa 0,8 Promille. Die Polizei leitete entsprechende Maßnahmen ein und prüft nun den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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