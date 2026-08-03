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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Hindernis auf Mountainbike-Trail

Ötisheim (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Vorfalls auf einer von Mountainbikefahrern regelmäßig genutzten Trailstrecke, Chartaque am Sauberg, und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen spannte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Garten-Metalldraht zwischen zwei Bäumen in einer Höhe von etwa 1,5 Metern. Ein Mountainbikefahrer bemerkte den Draht rechtzeitig, entfernte ihn und verständigte später die Polizei.

Nach Angaben eines Jagdpächters soll es auf der betroffenen Strecke bereits in der Vergangenheit zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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