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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben

Pforzheim (ots)

Bei einer Kontrolle Samstagnacht haben Polizeibeamte einen deutlich alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 43-jährige Mann gegen 00:30 Uhr die Hohenstaufenstraße in Pforzheim. Von Zeugen wurde beobachtet, wie der Fahrer sein Fahrzeug parkte und in eine naheliegende Shisha Bar ging, wo er durch die Polizeibeamten festgestellt werden konnte.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest erbrachte einen Wert von über 2,7 Promille. Der Fahrer musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kai Bäuerle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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