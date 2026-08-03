Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Höfen an der Enz - Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Höfen an der Enz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294 zwischen Calmbach und Höfen ist am Sonntagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 58-jährige Dacia-Fahrerin die Bundesstraße 294 von Calmbach kommend in Richtung Höfen. Kurz vor dem Ortseingang geriet sie in einer leichten Rechtskurve mutmaßlich infolge einer kurzzeitigen Bewusstlosigkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie zunächst mit einem entgegenkommenden Tesla und anschließend mit einem weiteren entgegenkommenden Smart.

Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Tesla wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße 294 musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für etwa eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt werden.

Adrian Mörgenthaler, Pressestelle

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