Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Bilfingen - Trickdiebe gehen leer aus - Zeugen gesucht!

Bilfingen (ots)

Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte die Hilfsbereitschaft einer Lebensälteren Dame in Bilfingen ausgenutzt um in deren Wohnung zu gelangen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelten die zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen gegen 15:45 Uhr in der Scheffelstaße bei der Geschädigten und baten um Einlass in das Mehrfamilienhaus. Im Hausflur gab die weibliche Tatverdächtige an, schwanger zu sein und sich aufgrund der Hitze kurz hinsetzen zu müssen. Während sie die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte, nutzte der männliche Begleiter die Gelegenheit, um unbemerkt die Wohnräume zu betreten und sich dort umzusehen. Nach jetzigem Stand wurde hier jedoch nichts entwendet.

Kurz darauf verließen die beiden Personen das Gebäude fluchtartig in Richtung Friedenstraße und weiter in Richtung der dortigen Turn- und Festhalle.

Zu den beiden Unbekannten liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor:

Beide Personen sind zwischen 50 und 60 Jahre alt und haben eine kräftige Statur. Der Mann ist circa 1,65 m; seine Begleiterin 1,60 m groß. Zur Tatzeit war der Mann mit einer verwaschenen Bluejeans und einem beigen T-Shirt bekleidet. Die Frau trug einen bunten Rock und ebenfalls ein beiges T-Shirt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Wichtige Warnung und Hinweise Ihrer Polizei: Die Polizei warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugs- und Diebstahlsmaschen an der Wohnungstür. Kriminelle nutzen gezielt das Mitgefühl, die Hilfsbereitschaft oder angebliche Notlagen aus, um sich Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen.

- Lassen Sie fremde Personen niemals unüberlegt in Ihre Wohnung. - Vortäuschen von Notlagen: Bieten Sie bei angeblichen Notfällen (z. B. Unwohlsein, Glas Wasser) an, Hilfe bei geschlossener Tür zu organisieren oder den Rettungsdienst/die Polizei zu rufen. - Wertsachen außer Reichweite aufbewahren: Lassen Sie Handtaschen, Geldbörsen oder Wertsachen im Eingangsbereich oder bei Besuch nie offen und unbeaufsichtigt liegen. - Gesunde Skepsis zeigen: Nutzen Sie -falls vorhanden- Türspione, Sperrbügel oder Gegensprechanlagen, bevor Sie die Tür öffnen - Verdacht sofort melden: Wenn Ihnen Personen im Haus oder in der Nachbarschaft verdächtig vorkommen oder Sie Opfer einer solchen Masche geworden sind, zögern Sie nicht und wählen Sie sofort den Notruf 110.

Patrick Bogner, Pressestelle

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