Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Verkehrsunfallflucht nach Umwerfen eines hochwertigen Rennrads - Zeugen gesucht!

Baiersbronn (ots)

Am Sonntag ist es vor einer Bäckerei im Uferweg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein hochwertiges Rennrad beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machte der Geschädigte zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr auf der Terrasse der dortigen Bäckerei eine kurze Rast. Sein Rennrad hatte er in Sichtweite abgestellt. Plötzlich bemerkte er, wie sein Rad zu Boden stürzte. Ursächlich dafür war offenbar ein Motorradfahrer, der beim Aufsteigen auf sein Kraftrad das Rennrad umgeworfen hatte. Der bislang unbekannte Fahrer stellte das Rennrad zwar wieder auf, rief ein kurzes "Entschuldigung, es ist nichts passiert" in Richtung des Eigentümers und entfernte sich anschließend umgehend in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien für eine Schadensregulierung zu hinterlassen. Am Rennrad des Geschädigten wurde hierbei die Schaltung beschädigt, wobei Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Motorrad mit Tübinger Zulassung (TÜ) geben können, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-310 in Verbindung zu setzen.

Patrick Bogner, Pressestelle

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